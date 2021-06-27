Altın fiyatlarında hesaplar karıştı! Ekonomistlerden Tapering uyarısı!

Ons altın, 1916 dolar ile 2021 zirvesinden yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek, 1761 dolara çekilirken, ons tarafından esen ters rüzgârın etkisiyle gram altın fiyatları da 538 liradan 492 liraya kadar geriledi. Küresel düzeyde enflasyon endişelerinin aşılanmayla alevlenmesi Fed'in parasal sıkılaştırma takvimini öne çekebileceği beklentisini artırdı. Nitekim son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in "Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli" açıklaması, altın fiyatları için tedirginliği artırdı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması (Tapering) ve faiz mesajlarında önceki toplantılarına nazaran daha şahin bir tutum gösterdi. Açıklamalar altın fiyatları öncülüğünde varlık fiyatlarında bir baskılanmayı beraberinde getirdi.
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE: HEM PARANIN HEM MALİYENİN PATRONU ŞAHİNLEŞMEYE BAŞLADI
İşin parasal yönünü ifade eden faiz karar metninin ardından Fed üyelerinin de söylemlerinde bir şahinleşme dikkat çekerken, son olarak bu kez maliye politikasının patronu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon endişelerini dile getirerek, "Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli" diye konuştu. Bu açıklama "'Tapering süreci beklenenden erken mi başlayacak" algısı yaratarak piyasalarda kafaları karıştırdı.