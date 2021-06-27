Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor (Ekonomi haberleri)

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY), günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı. THY ise 25 Haziran'da 1065 uçuş ile salgının başlangıcından itibaren ilk kez bir günde 1000 uçuş (konma sayısı) barajını aşmayı başardı. Günlük uçuş sayısı yüzde 23.4 oranında arttı.
TURKUVAZ'DAN ÇİFTÇİ ZİRVESİ
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi 29 Haziran Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı Zirve'de, tarımdaki gelişmeler ele alınacak. 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım', 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri', 'Sürdürülebilir Tarım' panellerinin olacağı Zirve'ye tarım sektörüne yön veren duayen isimler katılacak. Zirve sosyal medyadan ve turkiyeciftcizirvesi.com adresinden izlenebilecek.
SAHTE İNDİRİME DİKKAT EDİN!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu. Palandöken, "Ürünlerin fiyatı önce şişiriliyor, sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bu sahte indirimlere inanmasın" dedi. Palandöken, çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşların, "yüzde 70'e varan indirim", "bir alana bir bedava", "ikinci ürüne yüzde 50 indirim" gibi kampanyalara aldanmamasını istedi.