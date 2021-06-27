Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor (Ekonomi haberleri)

MAYIS'IN ŞAMPİYONU UKRAYNA

Turizm Bakanlığı, mayısta ve ilk 5 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı. Mayısta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3 bin 38 oranında artarak 936 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu sayı 29 bin olarak kaydedilmişti. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 236 binle Ukrayna olurken, onu 95 binle Almanya takip etti. 5 aylık dönemde ziyaretçi sayısı yüzde 14.27 düşüşle 3 milyon 680 bin oldu.