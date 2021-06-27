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    Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı artıyor: İşçiye 8224 TL tazminat hakkı

    Yasalarımıza göre kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu brrüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı artıyor. Böylece işçiye 8224 TL tazminat hakkı.

    İşçiye 8224 TL tazminat

    Yasalarımıza göre kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor.

    NASIL HESAPLANIR?
    1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesinde "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü bulunmaktadır.

    Buna göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında kıdem tazminatı tavanının açıklamaktadır. Her Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranında kıdem tazminatı tavanı da artırılmaktadır.

        Son yapılan artışla birlikte Temmuz ayına kadar uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur. Bu rakamın anlamı şudur. Sizin brüt maaşınız bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatınız bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.

        Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Ancak brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş turanı 7.638,96 TL olacaktır.

        Temmuz'dan sonra ayrılacak bir çalışan bu noktada daha yüksek kıdem tazminatı alabilecektir. Tazminat tavanı Basın iş Kanunu'a göre çalışan gazetecilerde uygulanmıyor.

            KAÇ LİRA OLACAK


            Kıdem tazminatı tavanının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında arttığını belirtmiştik.

            5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte tazminat artış oranı da belli olacak.

                5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

                Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 olarak çakması bekleniyor.

                Buna göre yüzde 7.67'lik artışla kıdem tazminatı tavan rakamının 8.224,10 TL'ye kadar çıkmasını bekliyoruz.
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                Haberler Ekonomi Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı artıyor: İşçiye 8224 TL tazminat hakkı