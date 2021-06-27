Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı artıyor: İşçiye 8224 TL tazminat hakkı

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor.
NASIL HESAPLANIR?
1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesinde "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü bulunmaktadır.
Buna göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında kıdem tazminatı tavanının açıklamaktadır. Her Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranında kıdem tazminatı tavanı da artırılmaktadır.