T.C kimlik kartınızla başvurunuzda bankalar 1600 TL'yi peşin olarak size ödüyor! Henüz almayan vatandaşlar!

T.C kimlik kartınızla anında alabiliyorsunuz! Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte güncellendi. Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Geçimini zor bir şekilde devam ettiren ve birçok ekonomik sıkıntı çeken emekliler bu promosyonlarla birlikte çok daha rahat bir ay geçirebilmektedir. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.
EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ!
QNB Finansbank Emekli Promosyon 2021 Listesi
Banka aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor Aylık maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan emeklilere 1.300 TL promosyon ödenirken maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
Halkbank Emekli Promosyon 2021 Listesi
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL