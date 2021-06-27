Milyonlara süper haber verildi! Ve sonunda netleşti! Bankalar son dakika güncelledi! 1.750 TL anında hesabınıza yatıyor!

Ve belli oldu! Bankalar hesaplara yatırıyor! Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 1.750 TL'ye kadar ödeyen banka bile var. Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 yıl için peşin olarak yapılır. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi.

EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ! Garanti Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.500 TL 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.000 TL,