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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 08:52
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    • 28.06.2021 08:52
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    28 Haziran anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda da alış satış fiyatları sık sık araştırılıyor. Bugün kapanışta çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 501,50 liradan işlem görmüştü. Peki, 28 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatları...

    28 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.Peki, 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 498,20 498,40 501,30 501,50
    Cumhuriyet Ata Lira 3.284,00 3.305,00 3.304,00 3.325,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,00 459,00 457,20 461,20
    Lira(Tam) Ziynet 3.208,00 3.228,00 3.228,00 3.248,00
    Yarım Ziynet 1.605,00 1.615,00 1.614,00 1.624,00
    Çeyrek Ziynet 803,00 808,00 807,00 812,00

    ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 590 bin 565,00 lira, işlem miktarı ise 898,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 468 milyon 374 bin 911,76 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair birbirinden ayrışan açıklamalarının altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

        Bugün dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatında yaşanan yükselişin kalıcı olması için 1.785 doların aşılması gerektiğine işaret eden analistler, 1.770 doların altına inilmesi durumunda ise satışların ivme kazanabileceğini bildirdi.

            Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.
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            Haberler Ekonomi 28 Haziran anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?