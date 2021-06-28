28 Haziran anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.Peki, 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?