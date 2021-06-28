28 Haziran anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.Peki, 14-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|498,20
|498,40
|501,30
|501,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.284,00
|3.305,00
|3.304,00
|3.325,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,00
|459,00
|457,20
|461,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.208,00
|3.228,00
|3.228,00
|3.248,00
|Yarım Ziynet
|1.605,00
|1.615,00
|1.614,00
|1.624,00
|Çeyrek Ziynet
|803,00
|808,00
|807,00
|812,00
ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.