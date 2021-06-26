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    İşten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor

    KEndi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar, en az 1 yıl çalışmış olmaları şartıyla kıdem tazminatı alabiliyor. Bazı durumlarda istifa edenler de tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan süreyle çarpılarak ödenecek rakam ortaya çıkarılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor. Yıl içinde düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor.

    Tazminat formülü

    Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar, en az 1 yıl çalışmış olmaları şartıyla kıdem tazminatı alabiliyor. Bazı durumlarda istifa edenler de tazminat alabiliyor.

    Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan süreyle çarpılarak ödenecek rakam ortaya çıkarılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor.

    Yıl içinde düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor. Bunlar da çalışanın tazminatını artırıcı rol oynuyor. Bu düzenli ödemeler brüt maaşa ekleniyor ve buna 'giydirilmiş brüt ücret' deniliyor.

        Giydirilmiş brüt ücrete girecek ödemelerin düzenli olması büyük önem taşıyor. Bunların bazıları şöyle: "Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, erzak yardımı, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler..."

        Tazminat hesabında bazı ödemeler ise dikkate alınmıyor: "Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, tatil ücreti, doğum-ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücreti..."
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        Haberler Ekonomi İşten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor