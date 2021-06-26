İşten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar, en az 1 yıl çalışmış olmaları şartıyla kıdem tazminatı alabiliyor. Bazı durumlarda istifa edenler de tazminat alabiliyor.
Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan süreyle çarpılarak ödenecek rakam ortaya çıkarılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor.
Yıl içinde düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor. Bunlar da çalışanın tazminatını artırıcı rol oynuyor. Bu düzenli ödemeler brüt maaşa ekleniyor ve buna 'giydirilmiş brüt ücret' deniliyor.