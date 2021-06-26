Alman şirketleri 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi arıyor (Ekonomi haberleri)

Almanya Göç, Sığınmacı, Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, "Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor" açıklamasını yaptı. Widmann-Mauz, AB içinden gelen göçmen işçi sayısının azalmasından şikayet ederek, Alman şirketlerinin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiğini söyledi. Finlandiya da yaşlı nüfustan dolayı işçi krizine girdi.
1 MİLYON TL'YE UZAY BALONU
Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere gidecek uzay balonları için rezervasyon almaya başladı. Biletler 125 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon liraya satılacak. Bu ücrete kahvaltı ve çeşitli içeceklerin dahil olduğu açıklandı.
UÇAK FOTOĞRAFI İÇİN ÖZEL ALAN
Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel bir alan oluşturdu.