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    Alman şirketleri 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi arıyor (Ekonomi haberleri)

    Almanya Göç, Sığınmacı, Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, "Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor" açıklamasını yaptı. Widmann-Mauz, AB içinden gelen göçmen işçi sayısının azalmasından şikayet ederek, Alman şirketlerinin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiğini söyledi. Finlandiya da yaşlı nüfustan dolayı işçi krizine girdi.

    Avrupa ülkeleri işçi arayışında

    Almanya Göç, Sığınmacı, Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, "Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor" açıklamasını yaptı. Widmann-Mauz, AB içinden gelen göçmen işçi sayısının azalmasından şikayet ederek, Alman şirketlerinin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiğini söyledi. Finlandiya da yaşlı nüfustan dolayı işçi krizine girdi.

    1 MİLYON TL'YE UZAY BALONU
    Space Perspective     adlı uzay şirketi, stratosfere gidecek uzay balonları için rezervasyon almaya başladı. Biletler 125 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon liraya satılacak. Bu ücrete kahvaltı ve çeşitli içeceklerin dahil olduğu açıklandı.

    UÇAK FOTOĞRAFI İÇİN ÖZEL ALAN
    Havacılık     tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel bir alan oluşturdu.

        HİBRİT FERRARİ
        İtalyan Ferrari'nin merakla beklenen hibrit modeli 296 GTB tanıtıldı. Elektrik desteğine sahip V6 motorla birlikte gelen 296 GTB'nin 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye, 0'dan 200'e ise 7.3 saniye sürüyor. 269 bin euro (2.8 milyon lira) başlangıç fiyatına sahip aracın maksimum hızı ise 330 km/s. Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla güç 830 beygir ve 740 Nm'ye çıkıyor. 8 ileri şansımana yer verilen aracın elektrik motoru, 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Modelin daha fazla karbon fiber kullanılan Assetto Fiorano paketi mevcut.

        TURİST SAYISI 3.6 MİLYONU AŞTI
        Kültür ve Turizm Bakanlığı         verilerine göre Mayıs'ta ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 936 bin 282 oldu. Pandemi kısıtlamalarının etkili olduğu 2020 Mayıs ayında 29 bin 829 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. 5 aylık dönemde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.27 azalışla 3 milyon 680 bin 55 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 292 bin 711 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı.
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        Haberler Ekonomi Alman şirketleri 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi arıyor (Ekonomi haberleri)