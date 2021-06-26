Alman şirketleri 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi arıyor (Ekonomi haberleri)

TURİST SAYISI 3.6 MİLYONU AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mayıs'ta ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 936 bin 282 oldu. Pandemi kısıtlamalarının etkili olduğu 2020 Mayıs ayında 29 bin 829 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. 5 aylık dönemde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.27 azalışla 3 milyon 680 bin 55 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 292 bin 711 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı.