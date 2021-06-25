Sigara zammı 2021 son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi sorusu akıllarda yer almaya başladı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkoldeki ÖTV zammı söylentileri son buldu. . Peki, Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? İşte Temmuz 2021 Malbora, Parliament, Camel, Winston, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste!
TEMMUZ AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR;
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan habere göre, alkollü içecekler ve tütünde ÖTV 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde artmayacak.