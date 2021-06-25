Sigara zammı 2021 son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.