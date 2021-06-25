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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 08:19
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    • 25.06.2021 08:29
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    Sigara zammı 2021 son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

    Sigaraya zam geldi mi? Temmuz ayına sayılı günler kala sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) hakkında açıklama yapıldı. Peki, Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? İşte Temmuz 2021 Malbora, Parliament, Camel, Winston, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste!

    takvim.com.tr
    Sigara zammı 2021 son dakika: Sigaraya zam geldi mi?

    Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi sorusu akıllarda yer almaya başladı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkoldeki ÖTV zammı söylentileri son buldu. . Peki, Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? İşte Temmuz 2021 Malbora, Parliament, Camel, Winston, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste!

    TEMMUZ AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

    İŞTE RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR;



    Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan habere göre, alkollü içecekler ve tütünde ÖTV 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde artmayacak.

        2021 yılı Haziran-Aralık döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarları, yasalarda yer alan enflasyon kadar artış hükmünden muaf olacak.

        Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.
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