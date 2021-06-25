Sigara fiyatları son dakika: Sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak Aralık ayında sigarillo ve bazı tütün ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.

İşte Haziran 2021 güncel sigara fiyat listesi;