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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 08:50
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    • 25.06.2021 08:50
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    Sigara fiyatları son dakika: Sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek?

    Temmuz ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Bilindiği üzere Ocak ya da Temmuz aylarında zam kararı alınırsa ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidiliyor. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

    Sigaraya zam yapılacak mı?

    Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak Aralık ayında sigarillo ve bazı tütün ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte sigara fiyatları

    SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.

    İşte Haziran 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL
        Marlboro Touch: 17 TL
        Marlboro: 18 TL
        Parliament: 18,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL
        Muratti Blu: 15 TL
        Lark: 15 TL
        Chesterfield: 14,50 TL
        Chesterfield Mode: 14 TL
        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL
        Kent D-Range: 15 TL
        Kent Swicth: 16 TL
        Kent N-Range: 18 TL
        Rothmans: 14 TL
        Viceroy: 14,50 TL
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            Haberler Ekonomi Sigara fiyatları son dakika: Sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek?