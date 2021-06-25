Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te bulunan "154 kV (PS-5 Gaziantep-1) Brş.N.-Kuzeyşehir Enerji İletim Hattı Projesi", "9G6021 Şatırhüyük-İncirli Enerji Nakil Hattı", "8G4030 Köseler KÖK-Toydemir KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "9G5024-Güllühüyük-Yelliburun Enerji Nakil Hattı" projelerinin yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.