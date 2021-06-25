Kripto para piyasasını etkileyecek karar! Çinli şirket kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu

Çin'in kripto para üzerine aldığı kararlar tüm dünyayı etkileyecek cinsten.
Çin'in kripto paralara olan savaşı son bulmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan, ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de şimdi de madencilik cihazları satıcısı pes etti.
ÇİN'DE SATILMAYACAK
Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak. Kripto para madenciliği cihazlarının satılmaması ve işletilmemesi nedeniyle kripto para piyasalarında hareketliliğin azalması bekleniyor.