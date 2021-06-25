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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 09:20
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    • 25.06.2021 09:29
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    Kripto para piyasasını etkileyecek karar! Çinli şirket kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu

    Son 1 yılda patlamaya yapan kripto para borsasını derinden etkileyecke bir karar alındı. Çin'in kripto paralarda baskıyı artırması üzerine bir şiket adeta pes etti. Bitmain, kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu. Peki Bitmain nedir? Detaylar haberimizde...

    Tüm dünyayı etkileyecek! Kripto parada şok karar

    Çin'in kripto para üzerine aldığı kararlar tüm dünyayı etkileyecek cinsten.

    Çin'in kripto paralara olan savaşı son bulmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan, ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de şimdi de madencilik cihazları satıcısı pes etti.

    ÇİN'DE SATILMAYACAK
    Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak. Kripto para madenciliği cihazlarının satılmaması ve işletilmemesi nedeniyle kripto para piyasalarında hareketliliğin azalması bekleniyor.

        Bitmain'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi, madenciliğe getirdiği yasağın ardından satış baskısını azaltmak için ürünlerinin satışlarının askıya alındığını duyurdu.

        Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

        Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

            Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.

            BITMAIN NEDİR?
            Bitcoin madenciliği için uygulamaya özel entegre devre çipleri tasarlayan, merkezi Pekin'de bulunan özel bir şirkettir.
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            Haberler Ekonomi Kripto para piyasasını etkileyecek karar! Çinli şirket kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu