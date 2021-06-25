Kripto para piyasasını etkileyecek karar! Çinli şirket kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu

Çin'in kripto paralara olan savaşı son bulmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan, ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de şimdi de madencilik cihazları satıcısı pes etti.