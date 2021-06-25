Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 25 Haziran BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 1.403,48 puana geriledi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,30 puan azalışla 1.403,48 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile turizm oldu.
Analistler, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşılması, Fed'in stres testi sonuçları ve olumlu veri akışının pay piyasalarını pozitif etkilemesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelmeye devam eden çelişkili açıklamaların piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtti.