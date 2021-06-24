Son dakika: Esnaf ve sanatkarlara 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı!

Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen talepleri üzerine bu sürenin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.





Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık'' dedi.

Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 24, 2021