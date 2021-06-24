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    • Ekonomi
    • 24.06.2021 09:19
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    • 24.06.2021 09:29
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    Son dakika: Esnaf ve sanatkarlara 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı!

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.

    Hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı

    Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen talepleri üzerine bu sürenin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

    Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık'' dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Esnaf ve sanatkarlara 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı!