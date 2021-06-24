Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021?

Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Esnaf ve sanatkarlara verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğininin son başvuru tarihi hakkında Ticaret Bakanu Mehmet Muş tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021? İşte detaylar!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık'' dedi.
1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK
Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.
HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ
Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.
"Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.