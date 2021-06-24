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    • Ekonomi
    • 24.06.2021 09:23
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    • 24.06.2021 09:27
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    Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021?

    Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde başvuru süresiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Yapılan hibe desteğinden, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanıyor. 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihi gelen talepler üzerine uzatıldı. Peki, Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı?

    Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Esnaf ve sanatkarlara verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğininin son başvuru tarihi hakkında Ticaret Bakanu Mehmet Muş tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021? İşte detaylar!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık'' dedi.

    1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

    Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

    HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

    Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

    "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
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        Haberler Ekonomi Esnafa hibe desteği son dakika uzatıldı mı? Esnafa hibe desteği son başvuru tarihi ne zaman 2021?