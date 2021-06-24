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    Kripto para ile elmas

    Sotheby's, Temmuz'da açık artırmaya çıkaracağı armut şeklindeki 101,38 karat elmas için kripto para kabul edeceğini duyurdu. İşte haberin detayları ve 24 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz ekonomi haberleri...

    Coin ile elmas

    Müzayede evi Sotheby's, Temmuz'da açık artırmaya çıkaracağı armut şeklindeki 101,38 karat elmas için kripto para kabul edeceğini ilan etti. Şimdiye kadar müzayedeye çıkarılan 100 karatı aşan 10 elmastan biri olan parçanın 15 milyon dolara (130 milyon lira) satılması bekleniyor.

    BES'TE YENİ DÖNEM
    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) önümüzdeki ay yeni dönem başlıyor. BES'teki 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Emeklilik fonlarını yılda 6 kez yerine 12 kez farklı yatırım araçlarına dağıtma imkanı olacak. 18 yaşın altındaki çocuklar için de BES'te hesap açılıp tasarruf yapılabilecek.

    5G İLE İLK SESLİ GÖRÜŞME YAPILDI
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirirken, "Zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1.5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Kripto para ile elmas