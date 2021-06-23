Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu? Korona nedeniyle spor salonu üyelik iptali yapılabilir mi, ücret geri alınır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı kapalı olduğu ya da hasta olmamak için gidemeyen kişiler ödedikleri parayı geri alıp alamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Spor salonuna ödenen ücretler gidememekten dolayı geri alınabiliyor mu?
SPOR SALONU ÜCRET İADESİ YAPILIYOR MU?
Tüm dünyada 4 milyona yakın insanın canını alan koronavirüs, birçok insanın yaşamını da altüst etti. Yaşanan bu büyük altüst oluş süreci birçok davaya da sebep oldu. Anılan davaların büyük bir bölümü, ödeme yapılmasına rağmen hizmetin alınamamasından kaynaklandı. İstanbul'da yaşayan Ç. T., Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ile karşı karşıya getiren sürecin gerisinde de virüs yer aldı. Ç. T. ve çocuğu için bir yıllık spor salonu üyeliği almaya karar verdi. Dudullu'da yer alan bir spor salonunda karar kıldı. Taraflar 13 Şubat 2020'de sözleşme imzaladı. bir yıllık üyelik için toplam 4 bin 479 liralık ödemeyi yaptı ve ailesi ilk bir ay düzenli bir biçimde merkezden yararlandı. Ancak, bir aylık süreçten sonra koronavirüs Türkiye'nin de gündemine girmeye başladı.
Mart ayı ortası itibari ile Türkiye de sıkı tedbirler almaya başladı. Bir dizi mekân kapatıldı. Aile de mecburen salonların yeniden açılmasını bekledi. Ancak, süreç devam ederken vakalar azalmak bir yana günbe gün arttı. Çift, ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile spor salonunda temasta oldukları danışman ile görüştü. Aile şirkete iki öneri sundu: "Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin." Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı.
Çift, olumsuz yanıt üzerine sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti. İlk olarak şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptali ücretin iadesi istendi. Şirketten yine olumsuz yanıt verildi. Ç. T. bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra kararını verdi. Heyet, Ç. T. nin ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, 'ayıplı hizmet' vurgusu öne çıktı.