Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.06.2021 21:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 21:11
    ABONE OL

    Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu? Korona nedeniyle spor salonu üyelik iptali yapılabilir mi, ücret geri alınır mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı hastalığa yakalanmamak için yazıldığı spor salonuna gitmeyen, bir süredir uygulanan kısıtlamalardan dolayı gidemeyenler verdikleri ücretin iadesinin yapılıp yapılmadığını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Peki Korona nedeniyle spor salonu üyelik iptali yapılabilir mi, ücret geri alınır mı?

    takvim.com.tr
    Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu?

    Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu? Korona nedeniyle spor salonu üyelik iptali yapılabilir mi, ücret geri alınır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı kapalı olduğu ya da hasta olmamak için gidemeyen kişiler ödedikleri parayı geri alıp alamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Spor salonuna ödenen ücretler gidememekten dolayı geri alınabiliyor mu?

    SPOR SALONU ÜCRET İADESİ YAPILIYOR MU?

    Tüm dünyada 4 milyona yakın insanın canını alan koronavirüs, birçok insanın yaşamını da altüst etti. Yaşanan bu büyük altüst oluş süreci birçok davaya da sebep oldu. Anılan davaların büyük bir bölümü, ödeme yapılmasına rağmen hizmetin alınamamasından kaynaklandı. İstanbul'da yaşayan Ç. T., Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ile karşı karşıya getiren sürecin gerisinde de virüs yer aldı. Ç. T. ve çocuğu için bir yıllık spor salonu üyeliği almaya karar verdi. Dudullu'da yer alan bir spor salonunda karar kıldı. Taraflar 13 Şubat 2020'de sözleşme imzaladı. bir yıllık üyelik için toplam 4 bin 479 liralık ödemeyi yaptı ve ailesi ilk bir ay düzenli bir biçimde merkezden yararlandı. Ancak, bir aylık süreçten sonra koronavirüs Türkiye'nin de gündemine girmeye başladı.

    Mart ayı ortası itibari ile Türkiye de sıkı tedbirler almaya başladı. Bir dizi mekân kapatıldı. Aile de mecburen salonların yeniden açılmasını bekledi. Ancak, süreç devam ederken vakalar azalmak bir yana günbe gün arttı. Çift, ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile spor salonunda temasta oldukları danışman ile görüştü. Aile şirkete iki öneri sundu: "Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin." Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı.

    Çift, olumsuz yanıt üzerine sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti. İlk olarak şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptali ücretin iadesi istendi. Şirketten yine olumsuz yanıt verildi. Ç. T. bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra kararını verdi. Heyet, Ç. T. nin ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, 'ayıplı hizmet' vurgusu öne çıktı.

        Benzer sorunu yaşayan binlerce kişinin olduğuna işaret eden Av. Hadi Dündar, "Burada mahkemenin kararı yerinde. Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya hizmetten yararlanmanıza engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Sözleşmenin feshi için özel şartlar aranması gerekir. Pandemi nedeni ile iptal edilen sözleşme gerekçesi mücbir sebeptir.
        Mücbir sebebe dayanarak sözleşme feshedilebilir. Burada önemli olan nokta sözleşme feshedilirken herhangi bir cezai şart olup olmadığıdır" diye konuştu.

        KARARA, spor salonu işletmesi itiraz etti. Davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını aldı. İşletme adına mahkemeye sunulan dilekçede özetle "Ortada mücbir bir sebep var. Spor salonunun kapalı olması elimizde olan bir şey değil. Tüketicinin kullanamadığı süreyi, ileride kullandırmayı kabul ediyoruz. Kurum olarak bir sorumluluğumuz yok" denildi. Yargılamayı yapan mahkeme, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti kararının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkemenin kesin hüküm taşıyan kararı sonrası, Ç. T.'ye 3 bin 657 liralık ödemesi iade edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhabiri darp eden saldırganlardan biri yeğeni çıktı
        Haberler Ekonomi Spor salonu ücret iadesi yapılıyor mu? Korona nedeniyle spor salonu üyelik iptali yapılabilir mi, ücret geri alınır mı?