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    • Ekonomi
    • 24.06.2021 06:16
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    • 24.06.2021 06:17
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    Anlık CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç TL? İbre tersine döndü...

    Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler haftanın dördüncü işlem gününde merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. 24 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar fiyatları son dönemde inişli çıkışlı grafikle hareket ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 8,78 seviyelerine kadar tırmanan dolar, gün sonuna doğru gerileyerek günü 8,67 ile kapattı. Yaşanan bu gelişme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu?

    24 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,66 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 24 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    24 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6549

    Dolar satış: 8,6690

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3320

    Euro Satış:10,3596
        Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve kara para...
        Haberler Ekonomi Anlık CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç TL? İbre tersine döndü...