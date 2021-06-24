Enerjide yeni gururun adı: Ertuğrul Gazi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesinde düzenlenen Enerji ve Madencilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalarla milli enerji ve maden politikasının ana hatlarının çizildiğini hatırlattı.
Bu kapsamda doğal gaz arz güvenliğini teminat altına alarak Ertuğrul Gazi FSRU gemisi gibi adımlarla bu güvenin perçinlendiğine dikkati çeken Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz.
Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek" dedi.
MAYISTA GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÜRETİM REKORU KIRILDI
Sabah'ın haberine göre, Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52,6'sının yenilenebilir, yüzde 64,2'sinin de yerli kaynaklardan oluştuğuna ve elektrik üretiminin de yüzde 56'sının yerli kaynaklardan elde edildiğine işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:
"Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak. 2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu.
Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 gigavatsaat elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı."