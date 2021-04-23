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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 07:52
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    • 23.04.2021 07:52
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    Bakan duyurdu: İlk LNG depolama ve gazlaştırma gemimiz Türkiye'ye geldi

    İlk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi , Türkiye’ye geldi. Enerji Bakanı Dönmez, “Gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak” dedi

    Bakan duyurdu! Ertuğrul Gazi Türkiye'de!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.



    ARZ GÜVENLIĞINE KATKI
    Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirlediğini belirten Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak.


    Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin yüksekliği ise 63 metre.


        KORE'DE ÜRETİLDİ
        Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp seviyesinde…


        Türkiye, doğalgaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmenin önü açılıyor.

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