

Türkiye, doğalgaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmenin önü açılıyor.

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