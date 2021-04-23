Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
ARZ GÜVENLIĞINE KATKI
Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirlediğini belirten Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak.
Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin yüksekliği ise 63 metre.