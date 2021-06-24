Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL?

Geçen hafta alış satış fiyatlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ GRAM FİYATI 494 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 492,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 494,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 494,2 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor.