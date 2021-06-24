Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL?

Geçen hafta alış satış fiyatlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?