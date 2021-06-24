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    • Ekonomi
    • 24.06.2021 10:51
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    • 24.06.2021 10:51
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    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL?

    Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Geçen hafta alış satış fiyatlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ GRAM FİYATI 494 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

    Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 492,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 494,1 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 494,2 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

        Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti.

        Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

        ALTININ KİLOGRAMI 494 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 493 bin lirayı, en yüksek ise 498 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 494 bin 500 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 918 bin 848,32 lira, işlem miktarı ise 1.252,70 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 625 milyon 6 bin 839,51 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL?