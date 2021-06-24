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    • Ekonomi
    • 24.06.2021 10:35
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    • 24.06.2021 11:04
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! HGK-82'lerin ilk teslimatı tamam!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Malumunuz, bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82’lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82’ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Malumunuz, bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

    HGK-82'LERİN ÖZELLİKLERİ
    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82, mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

    Hassas Güdüm Kiti sayesinde akıllı hale getirilen güdümsüz mühimmatlar, meskun mahal operasyonlarında dahi hassas güdüm yetenekleri sayesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca yine bu sayede, önemli derecede menzil artırımı da gerçekleştirilmiştir.

        Yine TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Mk-84 ile NEB mühimmatlarını akıllı hale getiren HGK-84'ün ardından, HGK-82 de Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine alınmış ve çok zorlu şartlarda test edilerek operasyonel hale gelmiştir.

        MENZİL:

        Orta İrtifada: 22km

        40.000ft İrtifada: 28km

        Sapma (CEP):

        ANS ile 6m+, GPS/ANS ile 3m+

        SALDIRI PROFİLLERİ:

        10° – 90° aralığındaki vuruş açısı ile HGK çeşitli hedefleri öldürücü hassasiyetle vurabilmektedir

            YETENEKLERİ

            BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

            Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme

            Elektronik Harbe karşı direnç

            Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

            Görev başına daha az bomba, sorti ve personel

            MALİYET ETKİN

            Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

            F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

            MIL-STD 1760 uyumluluğu
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! HGK-82'lerin ilk teslimatı tamam!