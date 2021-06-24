Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! HGK-82'lerin ilk teslimatı tamam!

Yine TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Mk-84 ile NEB mühimmatlarını akıllı hale getiren HGK-84'ün ardından, HGK-82 de Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine alınmış ve çok zorlu şartlarda test edilerek operasyonel hale gelmiştir.