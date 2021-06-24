Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 108 bin 262 haneye daha 1000'er lira nakdi destek verdik

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 'Salgın Destek Programı' kapsamında nakdi yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya devam ettiklerini, dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Covid-19'un olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yanık, "En son 108 bin 262 hanemize daha 1000'er liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programı'nda şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk" dedi.
'7 MİLYON HANEYE SOSYAL YARDIM ULAŞTIRILDI'
Bakan Yanık ayrıca 'Salgın Sosyal Destek Programı'nın 3 fazı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyası ile yapılan yardımlarla 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: