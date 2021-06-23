Tarlada 2 tezgahta 49 TL: Üreticinin kiraz isyanı (Ekonomi haberleri)

FERRARİ SUYA İNDİ!

Bu yıl piyasaya sürülecek en büyük süper yatlardan biri olan 115 metrelik Enzo, Almanya'da denize indirildi. Lüks yat, daha önce 86 metrelik bir Lurssen'e sahip olan bir müşteri için inşa edildi. Özel sipariş olarak Lurssen tarafından yapılan yatın tasarımında Ferrari'nin süper otomobili La Ferrari'den ilham alındı. Sağlıklı, aile odaklı bir yaşam anlayışıyla tasarlanan yatta büyük bir spor salonu ve geniş bir sağlıklı yaşam alanı yer alıyor.