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    Tarlada 2 tezgahta 49 TL: Üreticinin kiraz isyanı (Ekonomi haberleri)

    Sebze meyvede tarlamarket fiyat farkının en çarpıcı örneği kiraz oldu. 'in ilçesinde İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 liraya sattığını ancak aracılar yüzünden tezgahta fiyatın 49 liraya kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

    Üreticinin kiraz isyanı

    Sebze meyvede tarlamarket fiyat farkının en çarpıcı örneği kiraz oldu. Bilecik'in Yeniköy ilçesinde İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 liraya sattığını ancak aracılar yüzünden tezgahta fiyatın 49 liraya kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 ya da 3 lira. 8 liradan başlayıp 49 liraya kadar fiyatla kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halci para kazanıyor" dedi. Bin kiraz ağacı olduğunu anlatan Ayaz, "Kirazları 2 liraya verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 lira ediyor, 100 lirası işçinin 40 lirası benim. İşçi benden daha çok kazanıyor" şeklinde konuştu.

    GETİR, BERLİN VE PARİS'E ULAŞTI
    Avrupa     pazarına kısa süre önce giriş yapan Getir, Londra ve Amsterdam'dan sonra Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladığını duyurdu. Getir böylece hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkardı. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Çok kısa zamanda Berlinliler'i ve Parisliler'i Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza inanıyoruz" dedi.

    FERRARİ SUYA İNDİ!
    Bu yıl piyasaya sürülecek en büyük süper yatlardan biri olan 115 metrelik Enzo, Almanya'da denize indirildi. Lüks yat, daha önce 86 metrelik bir Lurssen'e sahip olan bir müşteri için inşa edildi. Özel sipariş olarak Lurssen tarafından yapılan yatın tasarımında Ferrari'nin süper otomobili La Ferrari'den ilham alındı. Sağlıklı, aile odaklı bir yaşam anlayışıyla tasarlanan yatta büyük bir spor salonu ve geniş bir sağlıklı yaşam alanı yer alıyor.

        EV KADINLARINA ESNEK ÇALIŞMA
        Türk Telekom'un         müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Özgür Çalışma Modeli adını verdiği modeli ile çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireylere uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sunuyor. AssisTT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, "Çalışma hayatında yer almak isteyen ancak fırsat bulamayan kişilere çağın gerekliliklerine ve teknolojinin sunduğu fırsatlara uygun şekilde, kişilerin ofise gelmeden çalışacağı yarı zamanlı bir çözüm sunuyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Tarlada 2 tezgahta 49 TL: Üreticinin kiraz isyanı (Ekonomi haberleri)