Toplu sözleşme için geri sayım sürüyor. Temmuz ayına günler kala zamma dair uçları da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Peki, toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçisi 2021 maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.