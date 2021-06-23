Büyük başın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında seyrediyor. Vakıf ve derneklerin kurban bağış fiyatları ise 900 ile 1.800 TL arasında değişiyor. Son yıllarda kurbanlık satışıyla da öne çıkan büyük ve zincir marketler bu yıl da hazırlıklarına başladı. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişkenlik gösterirken alıcısına 9 taksit imkânı sunuluyor.
FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI
Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 20 arttığını belirten besiciler, "Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Yem 6 ayda 80 TL'den 165 liraya yükseldi. Aynı oranda zam yapmak mümkün değil o zaman satamıyoruz, hayvan elimizde kalıyor. O nedenle yüzde 20 artış yaptık" diyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, hayvanların pazara inmeden satışının başladığını belirten besiciler, şunları anlatıyor:
"Bir ay öncesinde vatandaşlar bizi arar ve paya girerdi. Ancak geçen yılın aynı döneminde göre bu yıl alımlar yüzde 20 düştü. Bunda pandeminin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri bizim de satışlarımıza çok olumlu katkı sağladı. Bu yıl da etkisi olur."
YETERLİ KURBANIMIZ VAR
➜Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç
"Hayvan varlığı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. 3 milyonu küçükbaş, 1.5 milyonu büyükbaş olmak üzere toplam 4.5 milyon hayvan kurbanlık olarak satılacak. Buna hayvan pazarları, dernek ve vakıfların alımları ile marketler de dahil. Yılda ortalama 4.5 milyon kurban kesiliyor. Sadece bu bayram için üretim yapan besicilerimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi büyükşehirlerdeki hayvan pazarları önümüzdeki haftadan itibaren kurulur. Besicilerimiz sevk için hazırlıklara başladı. Erzurum, Tokat, Kastamonu, Sivas, Çorum, Bayburt, Van, Ağrı, Muş gibi illerimizdeki besicilerimiz büyükşehirlere kurbanlıklarını getirecekler. Fiyatlar artan maliyetler nedeniyle geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artış gösterdi"