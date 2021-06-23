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    • Ekonomi
    • 23.06.2021 08:47
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    • 23.06.2021 08:47
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    23 Haziran 2021 : Bugün canlı 14-22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

    nda yaşanan son dakika gelişmeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Alış satış fiyatlarında geçen hafta peş peşe yaşanan düşüşün ardından dalgalı seyir görülmeye başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle bu hafta 504,4 liraya kadar yükselen , dün günü önceki 495 liradan tamamladı. Peki, bugün canlı 14-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülüyor ve günümüzde en çok tercih edilen yatırım yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 23 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte bugün canlı 14-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem görmüştü.

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

        Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

        Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

        ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 130 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 498 bin 130 lirayı, en yüksek ise 502 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 498 bin 130 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 185 milyon 748 bin 940,32 lira, işlem miktarı ise 2.735,88 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 231 milyon 133 bin 625,65 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi 23 Haziran 2021 altın fiyatları: Bugün canlı 14-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?