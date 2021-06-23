Altın halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülüyor ve günümüzde en çok tercih edilen yatırım yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 23 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte bugün canlı 14-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?