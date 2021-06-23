Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı konusunda verdiği mesajların güvercin algılandığını ve pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.