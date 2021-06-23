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    • Ekonomi
    • 23.06.2021 13:34
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    • 23.06.2021 13:34
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    ilk yarıda yükseldi! | 23 Haziran son durum

    'daki son durum merak ediliyor. Borsadaki anlık durumu dakika dakika takip edenler öğlen saatleriyle birlikte son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Borsa İstanbul'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 1.416,37 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ulaştırma oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 1.416,37 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla 1.416,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı konusunda verdiği mesajların güvercin algılandığını ve pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

    Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ile Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in yapacağı açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın destek konumuna geldiğini, 1.422 puanın aşılması halinde ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.430 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.
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