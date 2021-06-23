İKİ ARTIŞ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden faydalanma sınırı da artacak.

Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 Türk lirası 72 kuruştan bin 673 Türk lirası 97 kuruşa yükselecek

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.