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    • Ekonomi
    • 23.06.2021 11:58
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    • 23.06.2021 11:58
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    Emekliye son dakika 255 TL zam haberi! SGK emeklilerine bu yaz bereket yağacak! 2021 Temmuz maaş zamları...

    : Milyonlarca kişinin gözü Temmuz maaşlarına çevrilmiş durumda. Bu sene Temmuz ayında emekliler bol kazanç sağlayacak. Hem maaş zammı alacak hem de ikramiyelerine kavuşacak. Bu kapsamda emeklilerin maaşlarının yanında ek ödemeler de ceplerini doldurmuş olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. Geriye sadece kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,39 zam netleşti. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte bu miktar daha da artacak. Peki; ? İşte maaş miktarına göre Temmuz ayı zamları!

    takvim.com.tr
    Emekliye son dakika 255 TL zam haberi!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,67 zam alabilecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. Geriye sadece Haziran enflasyonu kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,39 zam netleşti. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte bu miktar daha da artacak. Peki; hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte maaş miktarına göre Temmuz ayı zamları!

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

    İKİ ARTIŞ OLACAK

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.

    Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden faydalanma sınırı da artacak.

    Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 Türk lirası 72 kuruştan bin 673 Türk lirası 97 kuruşa yükselecek

    Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

    Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

    Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.

        MAYIS'TA YÜZDE 0.89 OLDU

        Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.

        Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.

        EMEKLİLERE TEMMUZ AYINDA ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK!

        Yılda iki defa yatırılan emekli bayram İkramiyeleri Ramazan Bayramı Öncesinde 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklileri Temmuz ayında maaş zammının yanı sıra zamlı Emekli İkramiyelerini de alacak.

        Kurban Bayramı emekli İkramiyelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak Emekli ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta yatırılması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Emekliye son dakika 255 TL zam haberi! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine bu yaz bereket yağacak! 2021 Temmuz maaş zamları...