Bankalarda hafta içi kredi depremi! 25 Haziran İNG, QNB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Koronavirüs sebebiyle bankalarda gereksinim, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeler yapıldı. Konut sahibi olmak isteyen ve bu bağlamda kredi sürüklemek isteyenler de internet arama motorlarında bankların faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'ın ev, gereksinim ve araç kredisi faiz oranlarına haberimizde yer verdik. İşte Konut kredisi faiz oranları 2021 | 25 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla