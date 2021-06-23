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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 08:03
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    • 25.06.2021 08:04
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    Bankalarda hafta içi kredi depremi! 25 Haziran İNG, QNB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

    Konut kredisi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarını yeniledi. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların 25 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları bilgisini aktardık.. İşte 25 Haziran 2021 banka banka faiz oranları... Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir.

    takvim.com.tr
    25 Haziran Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

    Koronavirüs sebebiyle bankalarda gereksinim, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeler yapıldı. Konut sahibi olmak isteyen ve bu bağlamda kredi sürüklemek isteyenler de internet arama motorlarında bankların faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'ın ev, gereksinim ve araç kredisi faiz oranlarına haberimizde yer verdik. İşte Konut kredisi faiz oranları 2021 | 25 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

    HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    Tüketici kredisi: %1.51'den

    Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

    Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

    Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

        Taşıt kredisi: %1.50'den

        İhtiyaç kredisi %1.51'den

        SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

        Diğer bankaların oranları

        Konut Kredisi Nedir?

        Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

        2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

        Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

        Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

        Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.

            Taşıt Kredisi Nedir?

            Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.

            İhtiyaç kredisi nedir?

            İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

            İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

            Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

            18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
            Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
            Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
            Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
            Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
            Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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            Haberler Ekonomi Bankalarda hafta içi kredi depremi! 25 Haziran İNG, QNB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları