İhlas Yayın Holding, İhlas Haber Ajansı'nın halka arz süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansı halka arzı yayınlanan izahnamenin onayı için SPK ve BİST'e başvuru yapıldığı belirtildi. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar 'İhlas Haber Ajansı halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verdi?' Sorularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar!
İHLAS HABER AJANSI HALKA ARZ OLDU MU?
Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören İhlas Yayın Holding, bağlı ortaklığı İhlas Haber Ajansı'nın halka arz süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Açıklama detayları şu şekilde;
İHA HALKA ARZ EDİLECEK
Grup şirketlerinden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin halka arz edilmesine karar verildiği İhlas Yayın Holding A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.
İhlas Yayın Holding A.Ş. tarafından yapılan KAP duyurusu şu şekilde:
Grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin Yönetim Kurulu'nun bugün almış oldukları karar aşağıdaki gibidir.
"Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan Şirketimiz yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050'yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan oluşan abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazladır. Her geçen gün faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Şirketimizin Dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için 26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup, bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir."
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."