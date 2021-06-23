Konut kredisi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarını yeniledi. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların 23 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları bilgisini aktardık.. İşte 23 Haziran 2021 banka banka faiz oranları... Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir.
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla