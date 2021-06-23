Ve artık netleşiyor! Yüz binler bu gelişmeye kulak kesilecek! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve artık bu tutarın belirlenmesine günler kaldı. Zammın ne kadar olacağı yüz binlerce çalışan tarafından merak edilirken Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 700 binden fazla işçi heyecanla maaşlarına yapılacak olan zam tutarını beklemeye başladı.

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.