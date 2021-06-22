Tüm hakların kullanılması halinde elinize geçecek! Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor!

Muhtelif kamu müesseseleri anne olmaya hazırlanan kadınlara destek parası ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin bir kısmı çalışan çalışmayan her anneye ödenirken bir kısmı ise yalnızca çalışan annelere ödeniyor. Kadınlara sağlanan destek ödemeleri 3 başlıkta toplanıyor. Çalışan, çalışmayan her anneye sağlanan doğum parası ve süt parası ile sadece çalışan annelere sağlanan doğum izni parası. Doğum parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için ödenir. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İŞKUR aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor.
ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN EKLENİYOR
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.
Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.