Türk mobilya sektörü istihdamı büyütecek. Mobilya sektörü ve bağlı iş kollarında ihracat ve üretimdeki artışa paralel olarak 2022 sonuna kadar 100 bin kişilik ek istihdam sağlanması hedefleniyor. Sektörün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kalitesi ve tasarımıyla ön plana çıkan Türk mobilyasının dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın Mart-Mayıs döneminde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Güleç, sektörün sonraki aylardan itibaren dış satımını artırarak yoluna devam ettiğini dile getirdi. Var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Güleç, şöyle konuştu: "Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz. 2022'nin sonuna kadar Türkiye mobilya sektörünün hedefi 100 bin kişiye ek istihdam sağlamaktır."