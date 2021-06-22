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    ’nin mobilya sektörü 2022 sonuna kadar 100 bin kişilik ek istihdam sağlamayı hedefliyor

    ’nin mobilya sektörü 2022 sonuna kadar 100 bin kişilik ek istihdam sağlamayı hedefliyor. MOSFED Başkanı eç, ‘Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz’ dedi.

    Mobilyacılar 100 bin kişi arıyor

    Türk mobilya sektörü istihdamı büyütecek. Mobilya sektörü ve bağlı iş kollarında ihracat ve üretimdeki artışa paralel olarak 2022 sonuna kadar 100 bin kişilik ek istihdam sağlanması hedefleniyor. Sektörün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu 'nun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kalitesi ve tasarımıyla ön plana çıkan sının dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

    salgını nedeniyle geçen yılın Mart-Mayıs döneminde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Güleç, sektörün sonraki aylardan itibaren dış satımını artırarak yoluna devam ettiğini dile getirdi. Var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Güleç, şöyle konuştu: "Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz. 2022'nin sonuna kadar mobilya sektörünün hedefi 100 bin kişiye ek istihdam sağlamaktır."

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