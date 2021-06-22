Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 61 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 iken, Haziran ayında %0,8 oranında azalarak 61 oldu.