Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.06.2021 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 10:25
    ABONE OL

    'dan 42 milyon euroluk dev anlaşma

    haberine göre , uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euroluk bir anlaşma yaptı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

    ASELSAN'dan 42 milyon euroluk dev anlaşma

    , uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı.

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor?
    Haberler Ekonomi ASELSAN'dan 42 milyon euroluk dev anlaşma