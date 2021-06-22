Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekmişti. Yatırımcılar fiyatlardaki son durumu ve gelişmeleri mercek altına aldı. Dün iç piyasada, gram altın 499 lira, çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3,282 liradan satıldı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 502,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu? İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 501 BİN 180 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 498 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 501 bin 180 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 844 milyon 876 bin 18,29 lira, işlem miktarı ise 1.702,64 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 880 milyon 922 bin 24,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Küresel ekonomik toparlanmaya bağlı yüksek talep ve nükleer görüşmelerin uzamasının İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirmesinin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 73.44 dolara kadar yükseldikten sonra hafif geri çekilirken, Batı Teksas ham patrolünün varil fiyatı da 71 doların üzerini gördü.
Küresel emtia piyasalarında geçen hafta sert gerileyen altın fiyatları da, ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin ardından yönünü yukarıya çevirdi.