Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekmişti. Yatırımcılar fiyatlardaki son durumu ve gelişmeleri mercek altına aldı. Dün iç piyasada, gram altın 499 lira, çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3,282 liradan satıldı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 502,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?