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    • Ekonomi
    • 22.06.2021 08:49
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    • 22.06.2021 08:49
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    22 Haziran ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ne kadar oldu?

    nda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.330,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 502,20 liradan işlem gördü. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

    22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekmişti. Yatırımcılar fiyatlardaki son durumu ve gelişmeleri mercek altına aldı. Dün iç piyasada, gram altın 499 lira, çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3,282 liradan satıldı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 502,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 501 BİN 180 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 498 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 501 bin 180 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 844 milyon 876 bin 18,29 lira, işlem miktarı ise 1.702,64 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 880 milyon 922 bin 24,78 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

    Küresel ekonomik toparlanmaya bağlı yüksek talep ve nükleer görüşmelerin uzamasının İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirmesinin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 73.44 dolara kadar yükseldikten sonra hafif geri çekilirken, Batı Teksas ham patrolünün varil fiyatı da 71 doların üzerini gördü.

    Küresel emtia piyasalarında geçen hafta sert gerileyen altın fiyatları da, ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin ardından yönünü yukarıya çevirdi.

        Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, İran'ın petrol piyasalarına olası dönüşüne ilişkin dikkatli analizler yapılması ve takvimin belirlenip, hacim konusundaki sınırlamaların da önceden açıklanması gerektiğini vurguladı.

        Sputnik'in sorularını yanıtlayan Novak, "İran'ın yaptırımların kalkması piyasada arz talep dengesini etkiler; bu nedenle elbette dikkate alınmalı. Bununla birlikte öncelikle kesin takvimi ve maksimum hacimleri bilmek gerek" diye uyardı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.84 artışla 73.01 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.04 artışla 70.92 dolar,

        - altın yüzde 0.83 artışla 1,778.34 dolar,

        - gümüş yüzde 0.73 artışla 25.99 dolar,

        - bakır yüzde 0.45 düşüşle 9,149.00 dolar,

        - platin yüzde 0.20 düşüşle 1,041.65 dolar,

        - paladyum yüzde 0.89 artışla 2.497.14 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 499 lira, çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3,282 liradan satıldı.

        Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD ile İran ile arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması beklendiği anımsatılarak, "Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasaya sürülmesi bekleniyor. ABD Ham petrol stokları -8,6M varil olarak gerçekleşti. Pandemi endişelerinin azalması ve Çin'deki talebin canlanmasıyla beraber yaz aylarında Brent Petrol'deki seyrin devam etmesi bekleniyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

            "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım programında yapacağı değişimlerin sinyallerini vermesi ve hem büyüme hem de enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi piyasalarda endişe yarattı.

            "NATO görüşmeleriyle beraber DolarTL'deki geri çekilmeyle birlikte değer kaybeden gram altın, geçtiğimiz hafta kayıplarını telafi etmeye çalıştı. ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve TCMB para politikası kurulu toplantısı sonrasında döviz kurundaki yükselişten olumlu etkilenen gram altını, ons altında görülen sert satışlar baskılıyor."
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            Haberler Ekonomi 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?