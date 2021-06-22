SON DAKİKA: 850 bin esnaf borç yükünden kurtuluyor: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi





Mükellef gelir vergisi matrahını artırmak için başvurduğunda hesaplanan matrah 12 bin 750 lira olup, artırımda bulunacakları asgari matrahın tespitinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrah tutarı esas alacak.



Bu da 33 bin 200 liradan aşağı olmayacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 6 bin 640 lira olacak. Vergi 6 eşit taksitle de ödenebilecek.

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