SON DAKİKA: 850 bin esnaf borç yükünden kurtuluyor: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulmuş olacak.
Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.
ARTIRILAN MATRAHA VERGİ YOK
Sabah'ta yer alan habere göre, vergi tutarı artırılan, beyan edilen matrahlara yüzde 20 vergi uygulanmak suretiyle hesaplanıyor. Beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi için herhangi bir vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek. Artırılan bu matrahlar üzerinden geçici vergi hesaplanmayacak.
Beyannamelerini süresinde vermiş ve bunlar üzerinden tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödeyenlere 5 puanlık indirim yapılacak.
6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR
Örneğin; basit usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017'de beyan ettiği gelir vergisi matrahı 35 bin lira. Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruyor. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 lira olacak.