Kamuda esnek çalışma bitti mi? 2021 kamu mesai saatleri ne zaman değişecek?

Kamu mesai saatleri ne zaman değişecek? 2021 kamuda esnek çalışma bitti mi? Merakla beklenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak devam ediyordu. Peki; kamuda esnek çalışma bitti mi?
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
KAMU MESAİ SAATLERİ NE ZAMAN DEĞİŞECEK?
1 Temmuz itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişecek.
KAMU MESAİ SAATLERİ NASIL?
Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 arasında uygulanıyor.
Öte yandan uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına devam ediliyor.