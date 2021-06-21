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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 20:12
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    • 21.06.2021 20:46
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    ? 2021 ne zaman değişecek?

    2021 kamu saatleri ne zaman değişecek? ? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasakları sona ereceğini belirten Erdoğan, kamuda çalışanlarla ilgili bilgi verdi. Peki; kamuda esnek çalışma bitti mi?

    takvim.com.tr
    Kamuda esnek çalışma bitti mi? 2021 kamu mesai saatleri ne zaman değişecek?

    Kamu mesai saatleri ne zaman değişecek? 2021 kamuda esnek çalışma bitti mi? Merakla beklenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak devam ediyordu. Peki; kamuda esnek çalışma bitti mi?

    KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BİTTİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

    "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

    KAMU MESAİ SAATLERİ NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

    1 Temmuz itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişecek.

    KAMU MESAİ SAATLERİ NASIL?

    Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 arasında uygulanıyor.

    Öte yandan uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına devam ediliyor.

        KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

        Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.
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