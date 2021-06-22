Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.