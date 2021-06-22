Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.
Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.
Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.