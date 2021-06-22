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    İş kurmak için devlet desteği arayanlara müjde: ile girişimciye 365 bin TL

    İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. ’in Girişimci Programı ile 65 bin, ı ile 365 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Destekten yararlananların dikkat etmesi gereken noktalar var. KOSGEB, programlardan yararlanan girişimcilerin yaptığı yanlışları açıkladı. İşte en çok yapılan hatalar...

    Çığıl Ön Yener
    Girişimciye 365 bin TL

    Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

    Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

    Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.

        5 ALANDA DESTEK
        2 program kapsamında girişimcilere sağlanan destek alanları şöyle:

        İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI
        KURULUŞ desteği


        MAKİNE, teçhizat ve yazılım desteği
        MENTORLUK, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği


            PERFORMANS desteği
            SERTİFİKA desteği

            GELENEKSEL GiRiŞİMCİ PROGRAMI
            KURULUŞ desteği


            PERFORMANS desteği
            SERTİFİKA desteği

                DİKKAT! SAKIN BU HATALARI YAPMAYIN
                İŞLETME kuruluşunda girişimcinin yüzde 50'nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devredip yüzde 50'nin altına düşmesi.
                DESTEK kapsamında alınan makineteçhizat ve yazılımın satılması, kiraya verilmesi veya işletmede bulunmaması.


                DESTEK programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK'lı çalışmak.
                PROJENİN başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde işletmenin kapanması.


                DOĞRU girişimcilik eğitimini tamamlamadan işletme kurmak. İleri Girişimci Destek Programı'na başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci Eğitimi'nden sonra İleri Girişimci Eğitimi'ni de tamamlaması şart.
                İŞLETME kurma tarihinin zamanlaması. Kuruluş tarihi İleri Girişimci Eğitimi'nin tamamlandığı tarihten sonra olmalı.


                    GERÇEKTEN kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması.


                    MAKİNE-TEÇHİZAT ve yazılımın destek kapsamında alınmasında yapılan hatalar. Bu ürünlerin en az kurul kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşıması, faturalarda bu özelliklerin açıkça yer alması, kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekiyor.


                    DESTEK kapsamında alınan makineteçhizat ve yazılımın ödeme talebinde yapılan hatalar. Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılabiliyor.
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                    Haberler Ekonomi İş kurmak için devlet desteği arayanlara müjde: KOSGEB ile girişimciye 365 bin TL