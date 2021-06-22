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ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu. Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine farklı kategorilerden dikkat çeken indirimler var. Yarın sabah başlayacak olan kampanyayı şimdiden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar için güncel ŞOK aktüel ürünlerin listesini haberimizde derledik. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar dikkat çekiyor.

22.06.2021 01:17 - Son Güncelleme: 22.06.2021 01:17
ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu. Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine farklı kategorilerden dikkat çeken indirimler var. Yarın sabah başlayacak olan kampanyayı şimdiden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar için güncel ŞOK aktüel ürünlerin listesini haberimizde derledik. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

ŞOK marketler yeni kataloğunu yayınladı ve vatandaşlar hemen merakla incelemeye başladı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler yarın erken saatlerde market şubelerine gidecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar dikkat çekiyor özellikle klimalar yoğun ilgi görüyor. ŞOK haftanın fırsatları kataloğunda yer alan ürünleri haberimizden öğrenebilir alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

Erkek Gofrajlı Şort
ï S/M, L/XL bedenlerde
• Nefes alabilen & hafif kumaş

ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

Çift Kişilik Penye
Lastikli Çarşaf Takımı
• 1 adet 160x200+30 cm
çift kişilik lastikli çarşaf
• 2 adet 50x70 cm yastık kılıf

ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar!

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