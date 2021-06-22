Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.402,88 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,36 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.402,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile spor oldu.