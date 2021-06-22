Mart ayı ortası itibari ile Türkiye de sıkı tedbirler almaya başladı. Bir dizi mekân kapatıldı. Aile de mecburen salonların yeniden açılmasını bekledi. Ancak, süreç devam ederken vakalar azalmak bir yana günbe gün arttı. Çift, ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile spor salonunda temasta oldukları danışman ile görüştü. Aile şirkete iki öneri sundu: "Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin." Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı.

Çift, olumsuz yanıt üzerine sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti. İlk olarak şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptali ücretin iadesi istendi. Şirketten yine olumsuz yanıt verildi. Ç. T. bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra kararını verdi. Heyet, Ç. T. nin ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, 'ayıplı hizmet' vurgusu öne çıktı.