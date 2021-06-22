Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarının üretiminde binlerce işçi çalışıyor.
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Köprünün, ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapıları ise Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki Çimtaş fabrikalarında üretiliyor. Yaklaşık 3 yıldır yoğun çalışmaların sürdüğü fabrikalarda işçilerin 2 binden fazlası sadece köprü projesine yönelik mesai yapıyor.