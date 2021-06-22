Gemlik'te tabliyeler için üretimi tamamlanan paneller, firmanın Gölcük'te bulunan tersanesine aktarılıyor. Burada yapılan blok teşkili ve deneme çatımının ardından Çimtaş'a ait, kendi yapımı olan "GMK-1" isimli dinamik pozisyonlama sistemine sahip gemiyle montaj sahasına naklediliyor.