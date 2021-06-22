İhtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı değişti. En düşük faiz oranına sahip bankadan kredi kullanımına ilişkin hesaplamaları inceledik. İşte 10.000-20.000-50.000 TL kredi ödeme planı ve tüm bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin liste haberimizde. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını farklı şekillerde yapabilirler. Banka müşterilerine banka şubelerinden doğrudan başvuru yapmanın yanı sıra mobil bankacılık işlemleri ve internet bankacılığı üzerinde de başvuru şansı tanıyor. Bireysel krediler ihtiyaca göre farklı isimler (örn. ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı) alır.
GARANTİ BANKASI 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 10.000-20.000-50.000 TL kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.
FİNANSBANK 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.
Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.