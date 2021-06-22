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    • Ekonomi
    • 23.06.2021 08:43
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    • 23.06.2021 08:43
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    Denizbank, , İNG, , , Yapı Kredi, ... Hemen onaylanıyor! 10.000-20.000-50.000 TL veriliyor!

    Hemen onaylanıyor! 10.000-20.000-50.000 TL veriliyor! Kredi başvurusu nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Kredi kullanacak olan vatandaşlar için faiz oranları yeniden yükseldi. QNB müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. si, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı larını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir.

    takvim.com.tr
    Hemen onaylanıyor! 10.000-20.000-50.000 TL veriliyor!

    İhtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı değişti. En düşük faiz oranına sahip bankadan kredi kullanımına ilişkin hesaplamaları inceledik. İşte 10.000-20.000-50.000 TL kredi ödeme planı ve tüm bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin liste haberimizde. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını farklı şekillerde yapabilirler. Banka müşterilerine banka şubelerinden doğrudan başvuru yapmanın yanı sıra mobil bankacılık işlemleri ve internet bankacılığı üzerinde de başvuru şansı tanıyor. Bireysel krediler ihtiyaca göre farklı isimler (örn. ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı) alır.

    GARANTİ BANKASI 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ

    Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 10.000-20.000-50.000 TL kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.

    FİNANSBANK 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ

    QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.

    Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

        AKBANK 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ

        Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.

        KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

        Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

        10.000 TL 36 AY ÖDEME

            50.000 TL 36 AY ÖDEME

            20.000 TL 36 AY ÖDEME

            10.000 TL 36 AY ÖDEME

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                Haberler Ekonomi Denizbank, TEB, İNG, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Finansbank... Hemen onaylanıyor! 10.000-20.000-50.000 TL veriliyor!