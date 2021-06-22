Pandemi yarıyılı süresince bankada parası olanlar için belirli bir yarıyılda bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda hafifleme yaşamıştı. Senelik faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Bu anlamda 365 günlük verilen faiz oranları adeta tavan yapmış durumda. Eğer 40.000 TL nakit paranız varsa yıllık alacağınız tutar 7.566 TL oluyor. Standart vadeli mevduat hesabı banka şubelerinden açtırabilir, birikim de yine şube üzerinden yatırılabilir.
40.000 TL nakit parasını bankaya yatıran kaç para alacak?
40.000 TL nakit parasını bankaya yatıran kaç para alacak?