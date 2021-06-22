Mevduat Hesabı Türleri

1-Vadesiz Mevduat: Hesaba yatırılan tutarın herhangi bir vade ya da sözleşmeye gerek olmaksızın kullanılabildiği, buna karşılık da ek bir getirisi olmayan hesap türüdür.

2-Vadeli Mevduat: Banka ile mevduatı yapan arasında kararlaştırılan vadenin dolmasından sonra faiz bedeliyle beraber çekilebilen mevduat türüdür. Ayrıca bazı bankalarda vade günlük olarak belirlenerek para çekimlerinde faiz kaybı da yaşanmayabilir.

3-İhbarlı Mevduat: Mevduatın sahibinin, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek durumunda olduğu mevduat türüdür.

4-Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Türk bankacılık sisteminde standart olarak 1, 3, 6 ve 12 ay gibi vadeler kullanılır. Bu vadelerden çok ya da bu vadelerin arasında yer alan vadelere ise 'kırık vade' denir.