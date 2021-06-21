Meditera halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Meditera hisse fiyatı ne kadar?

Meditera halka arz ne zaman? Meditera hisse fiyatı ne kadar? SPK'nın onay verdiği halka arz süreci için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzına izin verdi. Yatırımcılar da halka arzın detaylarını araştırmaya başladı. Meditera halka arz ne zaman sorusuna yanıt aranırken Meditera hisse fiyatı da merak ediliyor.
MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Tıbbi malzeme sektörünün öncü şirketlerinden Meditera, hisselerinin yüzde 20,59'unu halka arz etmek üzere SPK'dan onay aldı. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran olarak belirlendi.
MEDİTERA HİSSE FİYATI NE KADAR?
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini 27 milyon TL'den 34 milyon TL'ye bedelli olarak 7 milyon artıracak halka arz için 28 TL'lik fiyat belirlendi.