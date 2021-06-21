Meditera halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Meditera hisse fiyatı ne kadar?

HALKA ARZ SÜRECİ HAKKINDA

Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden Meditera, paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, hisselerinin yüzde 20,59'unu halka arz ediyor. Meditera'nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera'nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Uluslararası patentli ürün sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

80 ülkede 100'den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni nesil inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.