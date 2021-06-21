Emekli vatandaşlar İntibak kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. 'İntibak kanunu 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Hükümet 13.5 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken "ileri yaşta uygun istihdam, tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesi" için de bir dizi yeni uygulama yaşama geçiriliyor. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi ikramiye, ek ödeme detayları...
İntibak zammı yapılacak mı?
Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.
Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum
Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.