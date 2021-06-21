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    • Ekonomi
    • 22.06.2021 08:13
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    • 22.06.2021 08:13
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    SGK ve BAĞKUR haberi ikramiye, ek ödeme... var mı?

    Emeklilerin aylık ücretini yükseltme isteği çerçevesinde tam çalışanlar için seyyanen zam yapılması mevzusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda ücretlere bağlı olarak değişik zam alınmasından bırakılıp tam emeklilere denk seviyelerde zamlar yapılacak. Mevzubahisi önerinin kabul edilmesi halinde en düşük emekli ücretleri aylık 1800 TL olacak. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı na dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

    takvim.com.tr
    SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa kaç TL zam yapılacak?

    Emekli vatandaşlar İntibak kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. 'İntibak kanunu 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Hükümet 13.5 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken "ileri yaşta uygun istihdam, tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesi" için de bir dizi yeni uygulama yaşama geçiriliyor. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi ikramiye, ek ödeme detayları...

    İntibak zammı yapılacak mı?

    Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

    Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

    Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

        Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları

        2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM'den çıkması halinde milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.

        Seyyanen zam konusu gündeme geldi

        Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneği'nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteniyor.

        En düşük emekli aylığı 1800 TL'ye yükselebilir

        Türkiye Emekliler Derneği'nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir.
        TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35'teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

            Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

            Emeklinin geliri arttı!

            Hükümet 13.5 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken "ileri yaşta uygun istihdam, tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesi" için de bir dizi yeni uygulama yaşama geçiriliyor.

            İntibak nedir?

            Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek.
            Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor.
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            Haberler Ekonomi SGK SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi ikramiye, ek ödeme... Emekliye seyyanen zam var mı?