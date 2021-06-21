TOKİ'den arsa almak isteyenlere müjde! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle 187 arsa satışta! Tahmini değeri 431 milyon 460 bin lira!

TOPLAM 187 ARSA SATIŞTA OLACAK!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Uşak'ta bulunan 187 arsa, açık artırmayla satılacak.