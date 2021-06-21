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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 11:52
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    • 21.06.2021 11:52
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    TOKİ'den arsa almak isteyenlere müjde! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle 187 arsa satışta! Tahmini değeri 431 milyon 460 bin lira!

    TOKİ'den bir müjdeli haber daha geldi. Ev almak isteyenleri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, aynı zamanda arsa satışları da sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi satışa sunacak. Arsaların tahmini değerinin 431 milyon 460 bin liraya ulaştığı düşünülüyor. Konut, ticaret ve turizm tesis alanı olan arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

    takvim.com.tr
    TOKİ'den arsa almak isteyenlere müjde! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle...

    Milyonlarca kişiyi ev sahibi TOKİ, aynı zamanda arsa satışlarıyla da yatırıma olanak sağlıyor. Kurumdan yapılan açıklamayla, açık artırmayla muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki arsalar satışa çıkacak. Bu fırsatı değerlendrmek isteyen vatandaşlar, ödeme yöntemleri ve vade sayısını merak ediyor. İşte; TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilen bilgiler!

    TOPLAM 187 ARSA SATIŞTA OLACAK!

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

    Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Uşak'ta bulunan 187 arsa, açık artırmayla satılacak.

    Açık artıma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 20121 Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

        Konut, ticaret ve turizm tesis alanı olan arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.Satışa sunulan arsalar arasında, Adana Sarıçam'da konut alanı, Aksaray Merkez'de ticaret alanı, Antalya'da konut, Elazığ'da konut, İstanbul'da ticaret, İzmir'de turizm tesis alanı ve Uşak'ta konut alanları bulunuyor.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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        Haberler Ekonomi TOKİ'den arsa almak isteyenlere müjde! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle 187 arsa satışta! Tahmini değeri 431 milyon 460 bin lira!