TOKİ'den arsa almak isteyenlere müjde! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle 187 arsa satışta! Tahmini değeri 431 milyon 460 bin lira!

Milyonlarca kişiyi ev sahibi TOKİ, aynı zamanda arsa satışlarıyla da yatırıma olanak sağlıyor. Kurumdan yapılan açıklamayla, açık artırmayla muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki arsalar satışa çıkacak. Bu fırsatı değerlendrmek isteyen vatandaşlar, ödeme yöntemleri ve vade sayısını merak ediyor. İşte; TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilen bilgiler!
TOPLAM 187 ARSA SATIŞTA OLACAK!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.
Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Uşak'ta bulunan 187 arsa, açık artırmayla satılacak.
Açık artıma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 20121 Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.